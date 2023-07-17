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НовостиСпорт17 июля 2023 12:40

Владимирские спортсмены заняли первое место в командном зачете на Кубке России по легкой атлетике

Соревнования прошли в Подмосковье
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

15 июля в подмосковном Жуковском, на стадионе «Метеор», завершился Кубок России по легкой атлетике. Соревнования собрали сильнейших отечественных легкоатлетов. Владимирские спортсмены показали достойный результат, заняв первое место в командном зачете в первой лиге.

Воспитанница владимирской Спортивной школы олимпийского резерва №4 по легкой атлетике Юлия Мальцева стала бронзовым призером в метании диска с результатом 57 метров 82 см. Наставник спортсменки – Сергей Котов.