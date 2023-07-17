В Гусь-Хрустальном сотрудник торговой фирмы присвоил 66 тысяч рублей

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели отдела полиции Гусь-Хрустального на днях завершили расследование уголовного дела, возбуждено по статье «Присвоение или растрата».

В полицию минувшей весной обратился руководитель местной торговой фирмы, который во время ревизии обнаружил недостачу. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что к пропаже денег может быть причастен 44-летний гусевчанин, работавший в этой же компании.

По версии следствия, мужчина был материально ответственным и использовал служебное положение, в общей сложности забрав себе 66 тысяч рублей на протяжении семи месяцев. Сам подозреваемый признался в совершении присвоения и объяснил, что не вносил в кассу полученные от клиентов деньги, а тратил их на свои цели.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд. Всю сумму ущерба мужчина возместил.