Во Владимире пройдут Маяковские чтения

фото со страницы Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи

19 июля в 18.30 в молодежном корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи (проспект Строителей, 23) в четвертый раз пройдут Маяковские чтения, посвященные творчеству поэта Серебряного века Владимира Маяковского.

Любимые стихи прочитают владимирские поэты, актеры, преподаватели, студенты, учащиеся, библиотекари и читатели библиотеки. Обычно на такие вечера собираются люди всех возрастов, чтобы прочитать или послушать стихи Владимира Маяковского, вспомнить его жизненный путь и узнать интересные факты из биографии поэта.

Вход свободный.