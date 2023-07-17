В Гусь-Хрустальном девушке-сироте отказались делать ремонт в квартире

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению девушки-сироты, которая в раннем возрасте осталась без попечения родителей и воспитывалась опекуном.

В собственности девушки есть квартира, которую ее бывшие мама и папа привели в плохое состояние, так что жилье стало непригодным для жизни. В частности, требовался ремонт системы отопления, замена газового оборудования и прочее.

Несмотря на то, что однократный ремонт квартиры ребенка-сироты предусмотрен законом, как дополнительная гарантия государства, управление образования администрации Гусь-Хрустального проводить его отказалась. По итогам проверки прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд, потребовав устранить нарушения. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил, и на днях ремонт был сделан, а газовое оборудование заменили.