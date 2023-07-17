За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 149 человек

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По данным мониторинга во Владимирской области за прошедшую неделю в больницы по поводу присасывания клещей обратилось 149 человек, среди них 33 ребёнка.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25 марта) в лечебно – профилактические организации области обратился 1740 человек, в том числе 446 детей. К районам с наибольшим количеством обращений по поводу присасывания клещей относятся Александровский район – 382 случая, Ковровский район – 253 случая, Муромский район – 220 случаев, Гусь-Хрустальный район – 161 случай, Петушинский район - 98 случаев.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследует клещей на зараженность возбудителями клещевых инфекций. За неделю обнаружено 10 положительных находок среди клещей, снятых с людей: ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) – 7, МЭЧ (моноцитарный эрлихиоз человека) - 3.