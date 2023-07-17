Во Владимире установлен карантин по ясеневой златке

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира. В соответствии с письмом межрегионального Управления Россельхознадзора, утверждена программа локализации очагов и ликвидации вредителя, известного как ясеневая златка.

Это насекомое поражает ясень, клен ясенелистный, а также манчжурский орех, вяз Давида и вяз сродный, причем больше вреда доставляют личинки, из-за которых зараженные деревья погибают через три-четыре года.

Фитокарантинная зона установлена на территории Владимира и прилегающих районах на площади 138174 гектара. Все организации, предприниматели и граждане обязаны соблюдать ряд требований.

В частности, запрещено перевозить лесоматериалы и упаковочные материалы из укузанных выше видов деревьев за пределы карантинной зоны, запрещается высаживать эти деревья. При вырубке каждое из них должно быть осмотрено на наличие ясеневой златки.

Более подробно об этом можно узнать в Управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям по телефону: 8 (4922) 77-16-84, или e-mail: vlkarantin@mail.ru