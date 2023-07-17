Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 9:59

В Покрове подрядчики нарушали сроки строительства новой школы

В результате возведение объекта было взято на прокурорский контроль
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: прокуратура Владимирской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокурор Петушинского района Василий Сигаев на днях посетил строительство школы на 1100 мест в Покрове, которую возводят в рамках нацпроекта «Образование». Также в визите приняло участие руководство города и района, а также представители компании-подрядчика «РемстройГарант».

В надзорном ведомстве отметили, что в течение 2022-2023 годов подрядчики неоднократно нарушали сроки выполнения работ, что отражалось в документах прокуратуры. В частности, просрочка была допущена по 11 видам работ, а сумма выставленных подрядчику штрафов составила 950 тысяч рублей.

В связи с этим руководителю компании-подрядчика внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении. Сейчас на строительстве задействованы 84 человека и девять спецмашин. Прокуратура продолжит контролировать возведение школы.