В Покрове подрядчики нарушали сроки строительства новой школы

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокурор Петушинского района Василий Сигаев на днях посетил строительство школы на 1100 мест в Покрове, которую возводят в рамках нацпроекта «Образование». Также в визите приняло участие руководство города и района, а также представители компании-подрядчика «РемстройГарант».

В надзорном ведомстве отметили, что в течение 2022-2023 годов подрядчики неоднократно нарушали сроки выполнения работ, что отражалось в документах прокуратуры. В частности, просрочка была допущена по 11 видам работ, а сумма выставленных подрядчику штрафов составила 950 тысяч рублей.

В связи с этим руководителю компании-подрядчика внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении. Сейчас на строительстве задействованы 84 человека и девять спецмашин. Прокуратура продолжит контролировать возведение школы.