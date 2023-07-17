Во Владимирской области в первом полугодии произошло 58 ДТП с мототранспортом

Фото регионального УМВД

В первом полугодии во Владимирской области зарегистрировано 58 ДТП с участием водителей мототранспортных средств, в которых 3 человека погибли и 64 получили ранения. За первую половину июля произошло 17 таких ДТП (в том числе 7 с участием несовершеннолетних), в которых 1 человек погиб и 22 травмированы, сообщают в областном УМВД.

Так, вечером 16 июля в одной из деревень в Муромском районе 17-летний молодой человек, не имея права управления мототранспортом, сел за руль мопеда и столкнулся с другим мопедом, за рулем которого находился 15-летний подросток. Водители и 12-летний пассажир, которого перевозил 15-летний юноша, с травмами госпитализированы.

Больницей закончилась поездка на питбайке для 17-летнего водителя из Мурома и его пассажира. Не справившись с управлением, молодой человек выехал на газон и столкнулся со столбом.

Не имеющий профессиональных навыков вождения 17-летний водитель питбайка, двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке улицы Пионерская – уллицы Димитрова в Коврове, не уступил дорогу автобусу «ПАЗ». Итог – мотоводитель госпитализирован.

Полицейские составили протоколы об административном правонарушении на родителей несовершеннолетних.

До 23 июля в регионе будут проводиться специальные рейды, направленные на предупреждение дорожных аварий с участием водителей мототехники.