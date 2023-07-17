Власти Владимира пока не отказываются от получения «Волгабасов»

Фото: группа "Вконтакте" "Volgabus Group Official"

После событий в Санкт-Петербурге, где участились происшествия с автобусами марки «Волгабас», местные власти приостановили работу уже 30 купленных автобусов, а также заморозили поставку еще 98 машин. Причиной тому стало несколько пожаров и нашумевший случай, когда из автобуса на ходу вылетел двигатель.

К сожалению, нарекания на эти автобусы были и у владимирцев в период первого их появления в областном центре, поэтому после питерских событий многие задались вопросом, не откажутся ли в мэрии Владимира получать те самые 70 «Волгабасов», что город должен получить в лизинг.

Однако в администрации столицы региона уточнили, что если такой отказ и последует, то исходить он будет от Федеральной лизинговой компании.

«Если же они поставляют, значит все автобусы обладают положенными качественными характеристиками», - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов, добавив, что поломка техники еще не повод от нее отказываться насовсем.

В любом случае, решений об отказе от «Волгабасов» власти Владимира на своем уровне не принимали и пока, во всяком случае, не планируют.