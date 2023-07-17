В Коврове неисправный башенный кран работал возле территории детского сада

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Коврова провело проверку после того, как жители и СМИ неоднократно размещали информацию по поводу опасного башенного крана, использующегося при строительстве многоквартирного жилого дома на улице Строителей. Дело в том, что кран стоял возле детского сада №1 «Изумрудный город», что и вызвало опасения ковровчан.

В ходе проверки установлено, что строительством дома занимается ООО СЗ «Автоконтроль-33», которое заключило договор на использование башенного крана с экипажем компании «Кранстройсервис».

Во время исследования агрегатов прокуратура обнаружила, что кран неиспрвен — некоторые механизмы и детали его изношены, что не позволяет нормально его использовать, также ослаблены крепления к рельсам, а работа ограничителя движения не обеспечена. Кроме того, не соблюдена безопасность при страховке грузов и другое. Помимо прочего, график работы крана не согласовали с руководством детского сада.

Примечательно, что прокуратура ранее уже вносила хозяевам крана представления, но мер принято не было, так что пришлось обращаться в Ленинский районный суд Владимира с иском о запрете эксплуатации машины.

Суд требование удовлетворил, и 13 июля судебные приставы и прокуроры опечатали башенный кран и обесточили его до устранения нарушений промышленной безопасности.