Во Владимирской области появится Совет по повышению качества жизни

фото с сайта регионального Правительства

К 2024 году в 80 регионах России появятся Советы по улучшению качества жизни, сообщает Агентство стратегических инициатив.

В 25 регионах они уже действуют, во Владимирской области его только создадут. Это консультативно-совещательный орган, который сформируют из представителей власти, общественников, экспертов.

К слову, на прошлой неделе состоялось заседание международного дискуссионного клуба «Диалог», посвященное мерам по повышению качества жизни населения.

«Высокое качество жизни – это тренд, в котором находится наша область. Мы конкурируем за кадры с Москвой и Московской областью, поэтому уровень и качество жизни не должны уступать», – подчеркнул Александр Ремига.

В ходе встречи были представлены доклады, затрагивающие темы благополучия и восприятия счастья в России и Центральной Азии, климатических проблем и путей их решения, а также социального благополучия и согласия в незападных обществах.