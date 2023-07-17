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НовостиОбщество17 июля 2023 7:31

Во Владимире скончался участник Великой Отечественной войны Иван Долинский

Ему было сто лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

Ушел из жизни один из старейших жителей города Владимира, участник Великой Отечественной войны Иван Андреевич Долинский, сообщил в своем телеграм-канале мэр Дмитрий Наумов.

Ивану Андреевичу было 100 лет. Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». После армии ветеран углубился в патриотическую работу. В нашем городе реализованы многие его инициативы.

Прощание состоится 18 июля в Свято-Вознесенской церкви в 14 часов.