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НовостиОбщество17 июля 2023 6:16

Во владимирских поликлиниках могут появиться кабинеты медико-психологической помощи

Их должны были открыть по всей России с 1 июля
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июля по всей стране в поликлиниках должны были открыться кабинеты медико-психологической помощи. В рамках ОМС пациенты смогут обратиться со своими проблемами к психологам.

Кроме того, изменения претерпело оказание помощи и при психических расстройствах и расстройствах поведения. Теперь в поликлиниках появятся узкоспециализированные кабинеты или отделения, а в многопрофильных клиниках создадут соматопсихиатрические отделения.

Открылись ли подобные кабинеты во владимирских поликлиниках, пока неизвестно. Официальной информации по этому поводу региональный Минздрав не сообщал. Однако подобную помощь уже давно оказывают беременным в Отделении охраны репродуктивного здоровья.