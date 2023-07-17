Во Владимирской области камеры фотовидеофиксации установили на 20 участках

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Центр безопасности дорожного движения Владимирской области, с 17 июля по 23 июля передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят на ряде участков федеральных трасс Р-132 «»Золотое кольцо» и М-7 «Волга», а также на некоторых шоссе регионального значения.

Вот полный список мест, где камеры начнут работать в ближайшее время:

- Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км; - Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км; - Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км; - Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км; - Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км; - Р-132 «Золотое кольцо» 249 км; - Р-132 «Золотое кольцо» 323 км; - Р-132 «Золотое кольцо» 351 км; - М-7 «Волга» 99 км; - М-7 «Волга» 105 км; - М-7 «Волга» 123 км; - М-7 «Волга» 129 км; - Муром-М-7 «Волга» 14 км; - Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км; - Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 12 км; - Владимир-Муром-Арзамас 19 км; - Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км; - М-7 «Волга» 137 км; - М-7 «Волга» 290 км; - М-7 «Волга» 294 км.