Во Владимирской области появился третий очаг африканской чумы свиней

. Фото: Андрей АБРАМОВ

СП "Ковровская райСББЖ" сообщает о возникновении эпизоотического очага африканской чумы свиней в СНТ "Росинка" Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

В результате лабораторных исследований биоматериала и патматериала от свиней 16 июля получен положительный результат. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по ликвидации заболевания.

СП "Ковровская СББЖ" призывает владельцев свиней проявить ответственность, не посещать леса и содержать свиней безвыгульно! Не скармливать пищевые отходы. В случае заболевания и падежа свиней сообщать в в районную ветстанцию. Ни в коем случае не выкидывать трупы свиней.

Напомним, что ранее два очага АЧС были обнаружены в селе Троицкое-Никольское и в селе Иваново Ковровского района.