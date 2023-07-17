Владимирцы не смогут сдавать металлолом за наличные деньги

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Президент подписал закон, по которому во всех регионах России запрещено скупать металлолом у населения за наличные деньги.

Законопроект внесли еще два года назад. Однако Госдума одобрила его лишь 12 апреля 2023 года, но 24 мая сенаторы его отклонили. После этого документ доработала согласительная комиссия депутатов и сенаторов. 29 июня Госдума его окончательно одобрила.

Изначально говорилось о полном запрете на расчеты в наличной форме за покупку с 1 июля 2024 года. Речь шла о «переходном периоде». «Против» выступили комитеты по законодательству, по бюджету и по аграрно-продовольственной политике. В новой редакции закона убрали «переходный период».

Переход на безналичные расчеты произойдет с 1 октября текущего года.