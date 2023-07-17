Жителям Владимирской области навязывают платную установку счетчиков электроэнергии

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во Владимирской области появились случаи навязывания платной установки счетчиков электроэнергии. Сразу несколько сообщений поступили из поселка Вольгинский Петушинского района.

Как сообщает компания «Энергосбыт Волга», некие женщины ходят по квартирам и представляются сотрудниками энергосбытовой компании. Лжеконтролеры убеждают жильцов за деньги заменить счетчик, чей срок эксплуатации якобы подходит к концу.

Замена и установка счетчиков при их отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками бесплатна. Ее в многоквартирных домах проводит гарантирующий поставщик электроэнергии, в частных домовладениях – сетевая организация.

Если неизвестные представляются сотрудниками гарантирующего поставщика электроэнергии, работниками сетевой организации или электриками и предлагают за деньги заменить электросчетчик, необходимо отказаться от услуг и не подписывать никаких документов.

О подозрительных случаях необходимо сообщить оператору контактного центра «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 с понедельника по субботу с 8 до 20 часов или по электронной почте call@esbvolga.ru.