Судебные приставы заставили владимирский минздрав обеспечить лекарством больную

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, 27-летней девушке из Владимира требуется для лечения редкого генетического заболевания постоянный прием лекарства, причем прерывать лечение нельзя, так как это приведет к ухудшению состояния.

Обеспечивать девушку препаратом должен Минздрав Владмирской области, чего он не делал, так что больной пришлось обращаться в суд. Суд встал на ее сторону, обязав министерство здравоохранения региона обеспечить ее лекарствами, но решение было проигнорировано.

После этого судебные приставы взыскали с минздрава исполнительский сбор в 50 тысяч рублей и назначили штраф в 30 тысяч рублей за неисполнение судебного требования.

Наконец, министра здравоохранения предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Лишь после этого лекарство девушке предоставили и обеспечили ее препаратом до мая 2024 года.