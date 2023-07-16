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НовостиОбщество16 июля 2023 12:55

Судебные приставы заставили владимирский минздрав обеспечить лекарством больную

Даже после решения суда ведомство здравоохранения не спешило его исполнять
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, 27-летней девушке из Владимира требуется для лечения редкого генетического заболевания постоянный прием лекарства, причем прерывать лечение нельзя, так как это приведет к ухудшению состояния.

Обеспечивать девушку препаратом должен Минздрав Владмирской области, чего он не делал, так что больной пришлось обращаться в суд. Суд встал на ее сторону, обязав министерство здравоохранения региона обеспечить ее лекарствами, но решение было проигнорировано.

После этого судебные приставы взыскали с минздрава исполнительский сбор в 50 тысяч рублей и назначили штраф в 30 тысяч рублей за неисполнение судебного требования.

Наконец, министра здравоохранения предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Лишь после этого лекарство девушке предоставили и обеспечили ее препаратом до мая 2024 года.