В Вязниках состоится юбилейный Всероссийский Фатьяновский праздник

Фото: администрация Вязниковского района

Как сообщает администрация Вязниковского района, Всероссийский праздник в честь нашего земляка, известного поэта и автора песен Алексея Фатьянова, пройдет с 20 по 22 июля.

Мероприятия откроет 20 июля в 18.00 концерт хоровых коллективов, который состоится в Фатьяновском парке Вязников на улице Комсомольская, 4. Затем в течение трех дней различные мероприятия пройдут в Вязниках, а во Владимире в честь Алексея Фатьянова состоится концерт духовых оркестров Владимирской области, его проведут на Соборной площади 21 июля в 18.00.

Одним из главных событий станет гала-концерт, традиционной площадкой для которого вновь окажется Фатьяновский парк. Концерт начнется 22 июня в 16.00.

Более подробно с афишей праздника можно ознакомиться здесь.