В Киржачском районе из разбитого автомобиля деблокировали пострадавшего

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 17.20 на повороте к деревне Песьяне легковой автомобиль врезался в столб и вылетел к кювет. В результате аварии пострадал один человек.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, бригада «скорой помощи» и подразделения регионального ГУ МЧС, которому пришлось деблокировать пострадавшего из разбитого автомобиля, после чего его передали врачам.

В ликвидации последствий аварии принимали участие восемь сотрудников экстренных служб на трех спецмашинах. Информация уточняется.