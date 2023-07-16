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НовостиПроисшествия16 июля 2023 6:27

В Киржачском районе из разбитого автомобиля деблокировали пострадавшего

Авария произошла вечером 15 июля неподалеку от деревни Песьяне
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 17.20 на повороте к деревне Песьяне легковой автомобиль врезался в столб и вылетел к кювет. В результате аварии пострадал один человек.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, бригада «скорой помощи» и подразделения регионального ГУ МЧС, которому пришлось деблокировать пострадавшего из разбитого автомобиля, после чего его передали врачам.

В ликвидации последствий аварии принимали участие восемь сотрудников экстренных служб на трех спецмашинах. Информация уточняется.