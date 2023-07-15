Во Владимире 18 улиц на сутки останутся без горячей воды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В областной столице на 18 улицах Ленинского района 17 июля отключат горячую воду. Ее перекроют из-за ремонта на магистральных тепловых сетях в доме №44 на проспекте Ленина.

Как сообщили в филиале ПАО «Т Плюс» Владимир — Иваново, горячей воды у жителей не будет с полуночи 17 июля до 23.59.

Горячей воды сутки не будет по следующим адресам: - Н. Ямской пер. №№ 2а, 8; - ул. Н. Ямская №№ 6, 17,17а,19, 21,21а,23,23а,25,27,29,29а,31,31а; - ул. Мусоргского № 1; - пр-т Ленина №№ 32,34,36,38,40, 42, 44, 46, 53, 23а, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51; - ул. Д. Левитана №№ 4, 4г; - пар. Коммуны №№ 19, 28; - ул. Разина №№ 17, 18, 20, 21, 22, 22б, 24, 31, 33; - ул. Героя России Кутузова №№ 45а, 45б, 45д, 56; - ул. Западная № 60; - ул. Чапаева №№ 3, 5, 8, 8а; - ул. Солнечная № 52; - ул. Василисина №№ 4, 4а, 6, 15, 15а, 17, 1, 11, 11а, 13, 3, 5, 7, 9, 9а, 8, 8а, 8б, 20, 22, 22а, 22б; - ул. В. Дуброва №№ 23, 25, 26г, 27, 28, 28п, 28б, 28а, 29, 29а, 31, 1, 3, 5, 8а, 9, 2а, 2, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 22, 21, 22, 22а, 22б, 26а, 26ж; - ул. Н. Дуброва №№ 26, 28, 30, 32, 20, 22, 24, 28а; - ул. Сперанского № 1; - ул. Пугачева №№ 60а, 62; - ул. Благонравова №№ 7, 9; - ул. Завадского №№ 7а, 9б, 11б, 11в, 13, 15а.

После того, как ремонт тепловых сетей закончится, подключением горячей воды займутся управляющие компании. Горячую воду должны дать в 00.00 18 июля.