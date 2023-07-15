Министр образования Владимирской области возглавила региональное общество «Знание»

Фото пресс-службы правительства Владимирской области

На общем собрании регионального отделения общества «Знание», объединяющем тысячи лекторов по всей стране, председателем единогласно избрали Светлану Болтунову, министра образования и молодежной политики Владимирской области.

- Наша миссия – доносить достоверные и современные знания до тех, кто в них нуждается, а также проводить просветительские мероприятия о достижениях в различных сферах жизни, – подчеркнула новая глава общества.

Напомним, задача председателя регионального отделения - формировать и реализовать проекты по образованию, популяризации науки, культуры. Также он представляет организацию при работе с органами власти и общественными объединениями.