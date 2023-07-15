Жители Суздаля пять месяцев не могли попасть к хирургу

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Как выяснила во время проверки Суздальская межрайонная прокуратура, в городской поликлинике с февраля не было приема хирурга. В поликлинике просто не имелось таких врачей, хотя по штату предусмотрено аж 2,25 штатных единицы хирурга. В итоге жители города-мущея и района просто не могли попасть к специалисту.

Хотя прокурор не раз вносил представления главному врачу, действенных мер, направленных на устранение допущенных нарушений не принято. В итоге межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением об обязании ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» организовать в поликлинике прием пациентов врачом-хирургом. Требования прокурора суд удовлетворил.