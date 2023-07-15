Дачный воришка зарезал гостя во время посиделок

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителя Петушинского района признали виновным в убийстве и серии дачных краж. Как сообщает областная прокуратура, вечером 28 февраля мужчина находился в гостях у знакомых, с которыми вместе выпивал. Во время посиделок он поссорился с одним из гостей, во время которого злоумышленник нанес не менее трех ударов кухонным ножом в грудь и спину потерпевшего. В результате раненый скончался той же ночью в реанимации районной больницы.

Кроме того, ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года он промышлял воровством и влез на 19 дач и сараев, расположенных в основном на территории садовых товариществ и частного сектора Петушинского района. Мужчина уносил бытовую технику, садовое оборудование, строительный инструмент и изделия из цветного металла. Всего он похитил имущества на 360 с лишним тысяч рублей.

Теперь ему предстоит провести 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.