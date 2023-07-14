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НовостиОбщество14 июля 2023 14:03

Из Владимира на СВО отправились девять мужчин и одна женщина

Еще десять добровольцев выехали в учебные подразделения
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, десять наших земляков, включая одну женщину, накануне были отправлены в учебные подразделения Минобороны России. После этого они продолжат службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции.

Добровольцев провожали представители правительства Владимирской области и горадминистрации Владимира и духовенства, а ветеран военно-морского флота, контр-адмирал запаса Геннадий Жерин произнес напутственное слово, пожелав бойцам крепкого здоровья и возвращения домой с победой.