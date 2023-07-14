В Суздальском районе прокуратура обнаружила борщевик Сосновского

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения земельного и природоохранного законодательства Суздальской межрайонной прокуратурой были проверены территории Павловского и Новоалександровского сельских поселений.

Установлено, что у автомобильных дорог перед поселком Малиновский, после поселка Старый Двор, а также возле трассы после поворота на село Барское-Городище растет борщевик Сосновского, представляющий угрозу для людей.

По мнению надзорного ведомства, борщевик разросся из-за недостаточного контроля со стороны поселковых администраций, которым по итогам проверки были внесены представления.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.