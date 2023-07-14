Александр Авдеев прибыл в пострадавший от обстрелов подшефный Докучаевск

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, делегация прибыли в подшефный город ДНР, где встретилась с мэром Александром Качановым и местными жителями, а также владимирцами, прибывшими сюда на помощь.

Сейчас владимирские специалисты восстанавливают поврежденный снарядами дом на улице Ленина, а также дороги на улицах Донецкая, Полевая, Центральная и Октябрьская. Кроме того, начался капитальный ремонт здания МФЦ. Работы на этих объектах ведутся по графику.

Накануне ночью Докучаевск снова обстреливали, в результате чего оказались повреждены общежитие на улице Калинина и дом на улице Лихолетова. В первом случае пострадали остекление окон, кровля и частично стены, во втором ударом повредило два окна. Владимирцы обещают помочь в ремонте.

Также специалисты из Владимирской области участвуют в восстановлении местной больницы, в которой регулярно работают бригады наших медработников.