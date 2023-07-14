Во Владимире проезду пожарных на место ЧП помешали личные автомобили

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 13 июля в 19.30 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре в квартире дома №27 по улице Нижняя Дуброва.

На место возгорания выехали 17 сотрудников Владимирского пожарно-спасательного гарнизона на шести машинах. Однако во двор удалось проехать лишь одной автоцистерне, так как проезд оказался загорожен личным транспортом жильцов. Это воспрепятствовало проезду автолестницы, так что использовать ее для эвакуации оказалось невозможно.

Между тем, звено газодымозащитников прошло в квартиру и ликвидировало происходящее на втором этаже возгорание на площади 40 квадратных метров. В результате пожара пострадал 55-летний хозяин дома, получивший ожоги, его увезли в больницу. Из дома эвакуировали 35 человек, включая пятерых детей.

Сейчас обстоятельства ЧП устанавливают дознаватели МЧС совместно с сотрудниками испытательной пожарной лаборатории. По предварительной версии, причиной стала неисправность газового оборудования.

В целях предотвращения случаев с заставленными автомобилями дворами сотрудники МЧС и полиции обещают провести в ближайшее время специальные рейды. В ведомстве напомнили, что владельцев мешающих спецтехники автомобилей могут оштрафовать на суммы от 5 до 15 тысяч рублей.