В Меленковском районе на Оке задержан браконьер с сетью

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Меленковского района проведена проверка соблюдения законодательства о сохранении объектов животного мира на территории заказника «Окский береговой».

В ходе рейда был установлен факт лова рыбы жителем села Ляхи, который с самодельной лодки с мотором выставил сети длинной более 60 метров.

Материалы проверки были направлены следователям полиции, которые возбудили по данному факту уголовное дело. Расследование продолжается.