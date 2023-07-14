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НовостиПроисшествия14 июля 2023 11:53

В Меленковском районе на Оке задержан браконьер с сетью

Местный житель пытался ловить рыбу в заказнике «Окский береговой»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: прокуратура Владимирской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Меленковского района проведена проверка соблюдения законодательства о сохранении объектов животного мира на территории заказника «Окский береговой».

В ходе рейда был установлен факт лова рыбы жителем села Ляхи, который с самодельной лодки с мотором выставил сети длинной более 60 метров.

Материалы проверки были направлены следователям полиции, которые возбудили по данному факту уголовное дело. Расследование продолжается.