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НовостиОбщество14 июля 2023 10:52

В Суздальском лесу вовремя не привели в порядок 15 километров противопожарных полос

Нарушение обнаружила природоохранная прокуратура
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки требований лесного законодательства и законодательства о пожарной безопасности в лесах Владимирская природоохранная прокуратура обнаружила нарушение со стороны одного из арендаторов.

Согласно представленных из Минлесхоза региона документов, ООО «Суздальская охота» должна была провести мероприятия по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос в Суздальском лесничестве, общая длинна этих полос составила 30 километров.

Проверка установила, что мероприятия провели не везде, и еще 15,55 километров остались не пройденными. По результатам проверки надзорное ведомство обратилось в Суздальский районный суд с иском, в котором потребовало нарушения устранить. Суд требование прокуратуры удовлетворил, и сейчас минерализованные полосы обновили.