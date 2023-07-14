В Суздальском лесу вовремя не привели в порядок 15 километров противопожарных полос

. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки требований лесного законодательства и законодательства о пожарной безопасности в лесах Владимирская природоохранная прокуратура обнаружила нарушение со стороны одного из арендаторов.

Согласно представленных из Минлесхоза региона документов, ООО «Суздальская охота» должна была провести мероприятия по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос в Суздальском лесничестве, общая длинна этих полос составила 30 километров.

Проверка установила, что мероприятия провели не везде, и еще 15,55 километров остались не пройденными. По результатам проверки надзорное ведомство обратилось в Суздальский районный суд с иском, в котором потребовало нарушения устранить. Суд требование прокуратуры удовлетворил, и сейчас минерализованные полосы обновили.