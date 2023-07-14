Во Владимире местная жительница обвиняется в убийстве младшего брата

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, 8 июля неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности дама приехала в гости к своему младшему брату на улицу Комиссарова.

Брат с сестрой сели пить спиртное, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В ходе перепалки сестра схватила нож и ударила им брата в грудь. От полученной травмы 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.

На время следствия женщину заключили под стражу. Расследование продолжается.