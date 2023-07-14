В Гусь-Хрустальном мужчина ограбил ночной магазин с муляжом гранаты

Фото: кадр видео. Предоставлено УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Гусь-Хрустального ночью поступил тревожный сигнал от продавца круглосуточного магазина.

Женщина рассказала, что стала жертвой разбойника. Прибывшей опергруппе продавщица объяснила, что в первом ночи в магазин вошел неизвестный мужчина. Других посетителей на тот момент не был.

Угрожая предметом, похожим на гранату, он потребовал от женщины передать ему деньги из кассы, при этом высказывался весьма корректно. Тем не менее, продавщица испугалась и положила в его пакет 18 тысяч рублей. После этого налетчик спокойно попросил плитку его любимого шоколада с орешками, а получив желаемое, покинул торговую точку.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и вскоре задержали его. Им оказался 51-летний местный житель. Мужчина объяснил, что всему виной стал алкоголь. При этом «гранатой» оказался кусок мыла, обмотанный пакетом, к которому он приладил старый запал, который нашел когда-то давно.

У гусевчанина изъяли 15 тысяч рублей, остальные 3000 он успел потратить. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия мужчину заключили под стражу.