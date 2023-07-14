Во Владимирской области зарегистрирован второй случай заражения АЧС

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Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, накануне зарегистрирован второй случай африканской чумы свиней на территории Владимирской области.

Вторую больную свинью нашли также в Ковровском районе в селе Иваново, буквально в 16 километрах по прямой от села Троицкое-Никольское, где на днях зарегистрировали первый случай АЧС.

Как и в первый раз, свинья находилась в подсобном хозяйстве местного жителя. Сейчас специалисты проводят расследование и принимают все необходимые меры по недопущению распространения заболевания.