В Петушинском районе на трассе М-7 в результате ДТП манипулятор врезался в кафе

Фото: группа "Вконтакте" "Сплетни г. Покров33"

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло в 13.55 на 122 километре трассы М-7, в деревне Новые Омутищи.

По предварительной информации, 35-летний водитель «УАЗа», выезжавший по разгонной полосе на федеральную трассу в сторону Владимира, не уступил дорогу грузовику с манипулятором под управлением 37-летнего мужчины. От удара грузовик выехал с дороги и протаранил стену местного кафе.

В результате ДТП 56-летнего пассажира «УАЗа» врачи «скорой помощи» доставили с травмами в больницу, в то время как 50-летнему пассажиру отечественного внедорожника медпомощь оказали на месте, госпитализация ему не потребовалась.

К счастью, в кафе и возле него никто из людей не пострадал, а вот здание получило существенные повреждения и теперь требует ремонта.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.