Во Владимирской области появятся два образовательно-производственных кластера

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в 33 регионе появятся два образовательно-производственных кластера. Это стало возможным благодаря победе заявки из Владимирской области в конкурсе Министерства просвещения России по федеральному проекту «Профессионалитет».

Теперь регион получит 200 миллионов рублей на переоснащение двух колледжей под потребности практического профобучения. В 2024 году на базе Гусевского стекольного колледжа будет создан химический кластер. А на базе Энергомеханического колледжа КГТА создадут машиностроительный кластер. 12 миллионов рублей добавит областной бюджет, а 34,5 миллиона рублей согласились вложить предприятия Гусь-Хрустального и Коврова, которые планируют получить отдачу от реализации проекта в виде новых кадров.

"У выпускников не возникнет проблем с трудоустройством, а у предприятий с кадрами. У региона будут отличные молодые профессионалы", - заявил Александр Авдеев.