Во Владимирской области ожидаются теплые выходные

, Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 15 июля температура воздуха будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов по Цельсию, днем разогреется до значений от +18 до +23 градусов. Погода ожидается облачная, с небольшим дождем.

В ночь на 16 июня станет еще теплее — температура воздуха установится между +9 и +14 градусами, днем разогреется от +19 до +24 градусов по Цельсию. Время от времени начнет выглядывать солнце, так как ожидаются прояснения, тем не менее, местами будет небольшой дождь. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.