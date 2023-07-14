Во Владимирской области обнаружены нарушения при выписке лекарств

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе анализа практики прокурорского надзора в сфере здравоохранения стало ясно, что в организации лекарственного обеспечения льготников все еще имеются серьезные нарушения, причем касаются они всех этапов обеспечения.

В частности, в феврале текущего года было установлено, что врачи при выписке рецептов не проводили мониторинг остатков медикаментов в аптеках, что приводило к необоснованному увеличению отсроченных рецептов. Проще говоря, людям приходилось ждать получения препаратов, которые на самом деле лежали на полках.

В качестве примера прокуратура привела ситуацию с метформином, которого в аптеках имелось 16,8 тысяч упаковок, однако 17 человек оказались в листе ожидания. Подобная ситуация возникла и с бисопрололом, которого пришлось ждать 82 пациентам.

Надзорным ведомством принимались меры по устранению данных нарушений.