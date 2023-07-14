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НовостиОбщество14 июля 2023 5:59

Губернатор Владимирской области прокомментировал новость об аресте вязниковца по статье "Госизмена"

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото Правительства Владимирской области.

Фото Правительства Владимирской области.

13 июля УФСБ России по Владимирской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Вязников, которого обвиняют в госизмене. На эту новость у себя в телеграм-канале отреагировал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Очень не хочу, чтобы в связи с этой историей на Владимирскую область, и Вязниковский район в частности, легла какая-то тень. Наш регион всегда был и остаётся регионом героев, которые жертвовали всем ради спасения Отечества. Один Вязниковский район вырастил 26 Героев Советского Союза, в том числе 22 из них эти высшие награды присвоены за подвиг в Великой Отечественной войне, у более 5 тысяч вязниковцев – награды за боевые заслуги в 1940-е", написал глава региона.

Глава Владимирской области также отметил вклад в Великую Отечественную войну Коврова, за что тот получил статус города воинской славы. А еще Авдеев напомнил о четырех жителях Владимирской области получивших звание Героя России за участие в специальной военной операции.

"В тех же Вязниках живёт Герой России, защитник Крыма, участник СВО Владимир Селивёрстов", напомнил губернатор, подытожив все фразой: "Владимирская земля – родина богатырей, героев, сильных и мужественных, преданных России людей".