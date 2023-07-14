Губернатор Владимирской области прокомментировал новость об аресте вязниковца по статье "Госизмена"

Фото Правительства Владимирской области.

13 июля УФСБ России по Владимирской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Вязников, которого обвиняют в госизмене. На эту новость у себя в телеграм-канале отреагировал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Очень не хочу, чтобы в связи с этой историей на Владимирскую область, и Вязниковский район в частности, легла какая-то тень. Наш регион всегда был и остаётся регионом героев, которые жертвовали всем ради спасения Отечества. Один Вязниковский район вырастил 26 Героев Советского Союза, в том числе 22 из них эти высшие награды присвоены за подвиг в Великой Отечественной войне, у более 5 тысяч вязниковцев – награды за боевые заслуги в 1940-е", написал глава региона.

Глава Владимирской области также отметил вклад в Великую Отечественную войну Коврова, за что тот получил статус города воинской славы. А еще Авдеев напомнил о четырех жителях Владимирской области получивших звание Героя России за участие в специальной военной операции.

"В тех же Вязниках живёт Герой России, защитник Крыма, участник СВО Владимир Селивёрстов", напомнил губернатор, подытожив все фразой: "Владимирская земля – родина богатырей, героев, сильных и мужественных, преданных России людей".