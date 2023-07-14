Трассу "Владимир - Суздаль" с четырьмя полосами планируют сдать к июля 2024 года

Фото Правительства Владимирской области.

13 июля губернатор Владимирской области Александр Авдеев и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провели встречу на площадке строительного городка 253 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо». У нас трасса больше известна, как дорога от Владимира до Суздаля. Сейчас ее расширяют до 4 полос.

«Мы приведём дорогу в четырёхполосное исполнение, разделим транспортные потоки, обеспечим удобство доступа к трассе всех жителей, которые проживают вдоль дороги, создадим условия для пользователей, для автотуристов, многофункциональную зону дорожного сервиса. Мы планируем завершить основной объём работ к декабрю и ввести участок в эксплуатацию не позже июля 2024 года», – заявил Роман Новиков.

На всем протяжении трассы планируется установить разделительное осевое барьерное ограждение, а на отдельных опасных отрезках – боковое. На примыканиях к местным дорогам построят переходно-скоростные полосы, которые позволят автомобилям беспрепятственно вливаться в общий поток. Также на дороге появятся наземные пешеходные переходы.

«Изначально планы были дальше – к 2025-2026 годам, но в сложном бюджете были найдены средства, и мы получаем самый большой подарок к 1000-летию Суздаля», – подчеркнул Александр Авдеев.