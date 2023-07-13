В Александрове любитель громкой музыки оскорбил полицейского

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александровского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 19-летнего жителя районного центра.

По версии следствия, майской ночью текущего года парень громко слушал музыку у себя в квартире, чем мешал отдыхать соседям. В результате тем пришлось вызывать полицию. Стражи порядка попытались побеседовать с меломаном, но тот отказался выполнять их законные требования и в грубой форме в присутствии посторонних оскорбил одного из них.

В ходе расследования молодой человек полностью признал вину. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Александровский городской суд.