130 человек подали заявления в приемную комиссию владимирского филиала ПИМУ

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Владимирские выпускники школ и колледжей активно подают документы в приемную комиссию владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). За 21 день приемной кампании документы в медвуз подали 130 человек. Об этом сообщает Правительство Владимирской области.

Заместитель губернатора Константин Баранов, который пообщался на днях с сотрудниками комиссии и абитуриентами, отметил позднее, что число желающих поступить в медвуз превышает количество мест.

«Те, кто не сможет пройти в этом году, не останутся без внимания. Мы постараемся создать все условия для подготовки ребят к следующей вступительной кампании в виде подготовительных курсов или иных программ для актуализации знаний», передает его слова телеграм-канал Правительства 33 региона.

Напомним, что приёмная комиссия ПИМУ во Владимире располагается в актовом зале городской поликлиники №2 на улице Никитской, 5. Прием документов ведется в будни с 9 до 17 часов, в выходные – с 9 до 14. Документы можно подать также через портал Госуслуг. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 77-15-40.