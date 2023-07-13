Под Киржачом пьяный решил скататься до знакомой на угнанной машине

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ночью 11 июля инспекторам ДПС из Киржачского района пришлось устроить небольшую погоню за угонщиком автомобиля. Дело в том, что в одном из районных садовых товариществ пьяный мужчина угнал автомобиль «Шкода», припаркованный возле дачи.

Хозяин позвонил в полицию. Инспекторы выехали на место и блокировали иномарку, уже выехавшую за пределы СНТ. 31-летний угонщик говорил невнятно и от него сильно пахло спиртным. Но от предложения "подышать в трубочку" он отказался. Когда его вывели из машины, то выяснилось, что и прав у него нет.

Сам он смог пояснить, что с вечера выпивал с приятелем, а потом решил отправиться в садовое товарищество к знакомой. По дороге он заметил припаркованную иномарку с ключами в салоне и решил покататься на чужом авто.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». В данный момент ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.