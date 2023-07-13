Во Владимире назвали лучший детский сад города

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимире подвели итоги городского конкурса «Детский сад года». Он прошел во Владимире в 18-й раз. В этом году правила конкурса изменились. Если ранее жюри оценивало достижения и результаты деятельности садиков, то на этот раз конкурсанты представили проекты, которые они хотели бы реализовать в ближайшей перспективе.

В конкурсе приняли участие руководители 21 детского сада. Заведующие делились идеями о том, как улучшить психологический климат в учреждениях, поддержать профессиональные кадры, создать условия для патриотического воспитания, спортивного и творческого развития малышей.

Абсолютным победителем конкурса «Детский сад года-2023» стал владимирский детский сад №109. Приз за первое место — 500 тысяч рублей. Второе место разделили садики №№84 и 110. Они получат по 300 тысяч рублей. Третье место в конкурсе заняли детские сады №№91 и 105. Их приз — по 200 тысяч рублей.