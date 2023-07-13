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НовостиПроисшествия13 июля 2023 10:16

В Юрьев-Польском возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка на карьере

Происшествие случилось вечером 12 июня в селе Городище
Алексей КОТМЫШЕВ
Место происшествия. Фото: СУ СК России по Владимирской области

Место происшествия. Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели 15-летнего подростка.

Напомним — несколько ребят отправились играть на местный заброшенный песчаный карьер, и одного из них внезапно накрыло песком. К сожалению, мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и спасти его не удалось. Расследование уголовного дела продолжается.