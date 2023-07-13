Во Владимирской области задержан поджигатель железнодорожных шкафов

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Как сообщают Управление ФСБ России по Владимирской области и Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, в ходе проведенных мероприятий по подозрению в поджоге релейных шкафов на железнодорожной станции Балакирево был задержан ранее не судимый 18-летний молодой человек.

По версии следствия, во втором часу ночи 8 июля парень пришел на станцию и при помощи зажигательной смеси из хулиганских побуждений сжег оборудование. Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД» рассказала, что в результате выходки поджигателя пострадали два релейных и один аккумуляторный шкаф, что привело к задержке некоторых пассажирских поездов и электричек.

В региональном главке ФСБ уточнили, что молодой человек 12 июля на допросе признался, что совершил поджог по заданию неизвестных, с которыми познакомился в интернете. Те предложили парню за хулиганскую выходку награду в 30 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества», сейчас парень дожидается за решеткой избрания меры пресечения.

Расследование продолжается.