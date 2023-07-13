Гитарист из Владимирской области завоевал два серебра Global Music Awards

Фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области не могло не отметить очередной международный успех советника губернатора Александра Авдеева по культуре, гитариста Романа Мирошниченко. Его новый альбом «Roman Miroshnichenko plays Stas Namin» завоевал два серебра на премии Global Music Awards. Романа Мирошниченко отметили в категориях «Producer» и «Instrumentalist».

Одновременно с этим на британском конкурсе The UK Songwriting Contest 2023 композиция Романа Мирошниченко «Bodhrán's Magic» получила высший рейтинг «Five Stars». Это позволило музыканту пробиться в полуфинал конкурса в категории «Instrumental». Областные власти отметили, что в записи трэка Роману помогали солисты владимирского Камерного струнного оркестра: Андрей Шевляков, Анастасия Лемперт, Игорь Староверов и Александр Ананский.