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НовостиОбщество13 июля 2023 8:15

Из Владимирской области в зону СВО отправили еще одну мобильную баню

Алексей Метелкин
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Правительство Владимирской области у себя в телеграм-канале сообщает, что из 33 региона для бойцов в зоне СВО отправили мобильную полевую баню.

Мобильную баню для военнослужащих отправили представители ГК "Завод Бетал". Это уже седьмая баня для бойцов СВО. По сообщениям областных властей, конструкцию бани инженеры завода улучшили с учетом пожеланий военнослужащих.

Сами военные поблагодарили за подарок представителей завода, жителей Владимирской области, заявив, что для них очень важно, что им помогают гуманитарной помощью и помнят о них.