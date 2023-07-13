В Вязниках местного жителя обвиняют в попытке государственной измены

Фото: кадр оперативной съемки УФСБ России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудниками ведомства пресечена деятельность 38-летнего жителя Вязников, которого обвиняют в государственной измене. Преступление выразилось в виде намерения перейти на сторону противника и участвовать в военных действиях в составе войск иностранного государства.

По версии следствия, в марте 2022 года вязниковец, будучи противником специальной военной операции, решил перейти на сторону вооруженных сил Украины, а именно — в состав вооруженного формирования «Легион «Свобода России» (признана террористической и в России запрещена).

С этой целью он неоднократно пытался отправить им заполненную анкету, что делал с марта по декабрь 2022 года, а затем решил самолично поехать на Украину, для чего тайно пересечь госграницу. В мае 2023 года мужчину задержали при попытке ее пересечения российские пограничники ФСБ. На время следствия вязниковец заключен под стражу. Расследование продолжается.