В Гусь-Хрустальном районе в двух деревнях медпункты не продавали лекарства

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки исполнения требований законодательства о здравоохранении, Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура установила, что в деревнях Вашутино и Кеклюдово в фельдшерско-акушерских пунктах не организована продажа лекарств.

Вместе с тем, в обоих деревнях живут более 1100 человек, которые вынуждены были ехать за препаратами в город или в другие села.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд к Гусь-Хрустальной центральной районной больнице, потребовав устранить нарушения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, и сейчас продажа лекарств в обоих деревнях организована.