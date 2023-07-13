В Юрьев-Польском районе 15-летнего юношу на карьере насмерть засыпало песком

. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Как сообщили в соцсетях местные жители, несколько ребят в тот день отправились поиграть на заброшенный песчаный карьер, и в какой-то момент 15-летнего парня засыпало обрушившимся песком.

Ребята побежали домой за лопатами и взялись откапывать друга, но взрослых на помощь не позвали. К сожалению, парень задохнулся, и когда его откопали, уже умер.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области подтвердили, что по данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливают.