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НовостиПроисшествия13 июля 2023 6:07

В Юрьев-Польском районе 15-летнего юношу на карьере насмерть засыпало песком

ЧП случилось днем 12 июля в селе Городище
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Как сообщили в соцсетях местные жители, несколько ребят в тот день отправились поиграть на заброшенный песчаный карьер, и в какой-то момент 15-летнего парня засыпало обрушившимся песком.

Ребята побежали домой за лопатами и взялись откапывать друга, но взрослых на помощь не позвали. К сожалению, парень задохнулся, и когда его откопали, уже умер.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области подтвердили, что по данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливают.